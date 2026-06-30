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Росія почала бідкатися на українські удари по тіньовому флоту

glavcom.ua
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Росія почала бідкатися на українські удари по тіньовому флоту
Українські атаки змусили російські танкери змінити маршрут
фото: Die Welt

Москва звернулася до міжнародної організації зі скаргою, однак Київ заявив, що такі танкери фактично працюють на російську військову машину

Росія звернулася до Міжнародної морської організації (IMO) зі скаргою на українські атаки по суднах так званого «тіньового флоту». Українська сторона у відповідь заявила, що ці танкери не можна вважати звичайними комерційними суднами, адже вони допомагають фінансувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, на початку червня Москва звинуватила Київ у «тероризмі», звернувшись до IMO після атаки на російський танкер для перевезення скрапленого природного газу Arctic Metagaz у Середземному морі.

У відповідь 26 червня Україна направила до міжнародної організації офіційний лист. Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба наголосив, що діяльність російських танкерів не можна оцінювати виключно як цивільне судноплавство. «Є питання, чи можна розглядати діяльність таких суден виключно як звичайні комерційні операції», – зазначив Кулеба.

Financial Times повідомляє, що протягом 2025 року Україна атакувала близько десяти суден тіньового флоту, які перевозили російські вантажі та перебували під міжнародними санкціями.

У своєму листі Україна також нагадала про атаки самої Росії на цивільне судноплавство. За словами Кулеби, від початку повномасштабної війни російські війська атакували 59 торговельних суден, серед яких турецьке вантажне судно MV Victress та німецьке судно Helga.

Водночас, за даними компанії морської розвідки Windward, після березневих українських ударів жоден російський танкер зі скрапленим природним газом більше не проходив через Середземне море. Тепер такі судна використовують значно довший маршрут навколо мису Доброї Надії.

Крім того, європейські держави продовжують посилювати тиск на «тіньовий флот» Росії. Велика Британія вже захопила один із таких танкерів у Ла-Манші, а Франція нещодавно затримала аналогічне судно у Середземному морі. Паралельно партнери України працюють із державами, під прапорами яких ходять ці судна, щоб позбавити їх реєстрації.

Нагадаємо, що військово-морські сили Франції 25 червня затримали нафтовий танкер Deliver біля узбережжя Сицилії. За даними французької влади, судно прямувало з російського порту Приморськ під прапором Камеруну та порушило норми морського права. 

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Теги: росія нафта флот РФ

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