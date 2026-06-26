СБУ уразила російські судна забезпечення та системи ППО в Керчі

Сили оборони вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» та «Вятка»

Українські безпілотники в межах спецоперації в Криму завдали ударів по кораблях військового забезпечення та позиціях комплексу С-400, спричинивши масштабні пожежі на об’єктах російських сил, інформує «Главком».

Служба безпеки України повідомила про чергову операцію на тимчасово окупованій території Криму. Воїни спецпідрозділу «Альфа» діяли в межах 40-денної операції впливу на Російську Федерацію, визначеної керівництвом держави.

У результаті ударів безпілотників у районі Керчі було уражено судна військового забезпечення, що перебували на території місцевого суднобудівного заводу, а також елементи системи протиповітряної оборони російських військ у зоні Керченської протоки.

«Під час спецоперації безпілотники СБУ вдарили по кабельних кораблях проєкту 15310 «Волга» та «Вятка», а також по вантажопасажирському порому «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа», – повідомляють у відомстві.

Ці кораблі будувалися для потреб міноборони РФ та були призначені для розгортання системи підводного спостереження «Гармонія», яка використовується для ведення морської розвідки. Крім того, вони могли застосовуватися для встановлення неконтактних мін, здатних уражати кораблі та об’єкти критичної інфраструктури.

Окремо повідомляється про ураження озброєння та радіолокаційної станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який забезпечував прикриття району Керченської протоки.

«Системна робота СБУ з ураження російської військової інфраструктури в тимчасово окупованому Криму позбавляє ворога можливості використовувати півострів як логістичний і військовий хаб. Знищення засобів ППО відкриває шлях для нових високоточних ударів, а виведення з ладу кораблів і портової інфраструктури підриває спроможності окупантів забезпечувати своє угруповання», – наголошують у СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни.