«Це вже було у 2015 році»: генерал-майор запасу СБУ прокоментував розбірки силовиків

На думку експерта, сама операція, найімовірніше, була узгоджена між керівництвом СБУ та ГУР

Ситуація із силовиками СБУ та ГУР, які влаштували розбірки за межами зони бойових дій, нагадує події 2015 року, пов’язані з Олегом Мужчилем. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив генерал-майор запасу СБУ та експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун.

За словами фахівця, дії силовиків могли бути узгодженими за суттю, але проблема – саме в правовій рамці, у межах якої вони відбувалися; остаточно розібратися в цьому мають слідчі дії.

9 грудня 2015 року під час спецоперації СБУ у житловому будинку в Оболонському районі Києва правоохоронці штурмували квартиру, де перебував Олег Мужчиль, відомий на псевдо Лісник. Під час входу спецпризначенців Мужчиль відкрив вогонь із вогнепальної зброї. Внаслідок перестрілки загинув офіцер спецпідрозділу СБУ «Альфа», а сам Мужчиль був застрелений співробітниками служби на місці. СБУ заявила, що Мужчиль очолював диверсійно-розвідувальну групу, яка готувала терористичні акти в Києві та Харкові, а також нібито мала зв'язки з російськими спецслужбами (ФСБ). Побратими, ветерани добровольчих батальйонів та низка правозахисників категорично відкинули версію про роботу «Лісника» на Росію. Вони описували його як радикального, але переконаного українського націоналіста-безкомпромісника, а ліквідацію називали результатом конфлікту між спецслужбами та радикалами, які діяли поза системою.

Ягуна найбільше дивує те, що підрозділи, які не мають стосунку до правоохоронних органів, за межами місць своєї дислокації й поза зоною бойових дій, можуть пересуватися озброєними на автомобілях і «щось комусь доводити».

«Я не думаю, що це правильно, – каже генерал. – Є Служба безпеки, є ДБР, є Національна поліція, у крайньому разі – Національна гвардія, яка має відповідні повноваження. Коли натомість з'являються представники бойових підрозділів зі зброєю і починають щось з'ясовувати самі – це вже інша історія».

На думку експерта, сама операція, найімовірніше, була узгоджена між керівництвом СБУ та ГУР: у розвідки є власна служба безпеки, яка не зобов'язана інформувати про деталі операції всіх керівників і фігурантів.

Окремо Ягун провів паралель із ситуацією навколо командира РДК Дениса Капустіна: «Пам'ятаєте, як усі говорили, що його вбили, а за кілька днів виявилося інше? Схоже, це та сама історія – стався витік інформації».

У січні 2026 року ГУР повідомило про спецоперацію із порятунку командира РДК Дениса Капустіна від замаху, який, за даними української розвідки, замовили російські спецслужби. Щоб викрити замовників і виконавців, українські розвідники понад місяць проводили оперативну гру та інсценували загибель Капустіна. Росіяни повірили у його «ліквідацію» та передали виконавцям $500 тис., які згодом ГУР спрямувало на потреби своїх підрозділів.

Експерт також висловився про побратимів і адвоката, які прибули на місце: «Зараз дуже багато супроводжуючих – адвокати, друзі, побратими. На яких підставах вони зі зброєю перебувають у мирному кварталі мирного міста?». Роль адвоката, каже Ягун, діяти в межах законодавства: подавати заяви й чекати відповіді від органів, а не піднімати бойові підрозділи і викликати їх у місто. Двох співробітників СБУ, які були на місці, Ягун знає особисто і вважає, що вони стали жертвами провокації та діяли в межах закону.

Нагадаємо, 2 вересня стало відомо про збройний інцидент між співробітниками СБУ та ГУР у Києві. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування обставин події. За даними слідства, співробітники ГУР Міноборони під час проведення оперативних заходів здійснили збройний напад на працівників СБУ.

Унаслідок інциденту двоє співробітників Служби безпеки дістали вогнепальні поранення. Кримінальне провадження розслідує Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Слідчі мають встановити всі обставини події та надати правову оцінку діям її учасників.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент між окремими підрозділами Служби безпеки України та Головного управління розвідки, який стався сьогодні у Києві. Ситуацію глава держави назвав «абсолютно ганебною».