В Єгипті відому телеведучу засуджено до смертної кари

Єгипетський суд визнав Сару Халіфу винною у торгівлі наркотиками та призначив найсуворіше покарання

Суд у Єгипті засудив відому телеведучу Сару Халіфу та ще 11 осіб до смертної кари за виготовлення та торгівлю наркотиками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

39-річна Сара Халіфа найбільш відома як ведуча програми Mission Impossible, присвяченої питанням безпеки та злочинності. Крім роботи на телебаченні, вона володіє клінікою косметичної хірургії та продюсерською компанією, яка займається організацією вечірок і заходів.

За даними пов'язаної з державою єгипетської газети Al-Ahram, суд у Каїрі визнав Халіфу та ще 11 фігурантів винними у створенні організованої злочинної групи. Слідство стверджувало, що її учасники закуповували матеріали для виготовлення наркотиків із метою їх подальшого збуту. Їх також звинувачували в незаконному зберіганні та носінні вогнепальної зброї й боєприпасів.

За інформацією державного видання Akhbar el-Yom, обвинувачені виготовляли синтетичні наркотики, а необхідну для цього сировину імпортували з-за кордону. Під час розслідування правоохоронці вилучили понад 750 кг наркотиків і сировини. Також вони виявили дві квартири, які використовувалися як лабораторії, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

Перед винесенням смертного вироку суд звернувся за релігійним висновком до Великого муфтія Єгипту. Така процедура передбачена єгипетським законодавством у справах, де обвинуваченим загрожує смертна кара. Вирок може бути оскаржений.

Крім того, Халіфу та інших обвинувачених засудили до п'яти років позбавлення волі в окремій справі про викрадення та напад на молодого чоловіка.

У Єгипті смертна кара передбачена, зокрема, за умисне вбивство, тероризм, деякі злочини сексуального характеру та торгівлю наркотиками. За даними Єгипетської комісії з прав і свобод, у 2025 році в країні винесли 541 смертний вирок.

Нагадаємо, у серпні 2025 року в Ірані було страчено 34-річного Мехді Хассані, якого влада країни звинуватила у співпраці з опозиційною Організацією моджахедів іранського народу. Перед смертю чоловік написав листа президенту України Володимиру Зеленському.

У ньому Хассані висловив солідарність з українським народом, засудив російську агресію та участь Тегерана у постачанні безпілотників РФ. Він також заявив, що українці та іранці мають спільного ворога – режими, які ведуть війни та придушують свободу.