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Європарламент вимагає провести перевірку депутата через його зв'язки з Росією: як відреагував політик

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Європарламент вимагає провести перевірку депутата через його зв'язки з Росією: як відреагував політик
Якщо провину Картейзера буде доведено, йому загрожують жорсткі дисциплінарні санкції
фото з відкритих джерел

Євродепутата підозрюють у таємних зв'язках із Кремлем

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола вимагає розпочати офіційне розслідування щодо депутата з Люксембургу Фернанда Картейзера. Його підозрюють у грубому порушенні кодексу поведінки через систематичні зустрічі з російськими офіційними особами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний лист Мецоли, який опинився у розпорядженні видання Politiko.

Поїздки до Москви та участь у форумі Путіна

Фернан Картейзер неодноразово потрапляв у скандали через свою проросійську позицію. Стало відомо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він провів щонайменше чотири відеоконференції з депутатами Держдуми РФ і двічі особисто літав до Росії.

Останній його візит відбувся 3 червня 2026 року:

  • Мета поїздки: Картейзер взяв участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі – головному пропагандистському заході Володимира Путіна, який на Заході називають «Давосом Путіна».
  • Секретна декларація: під час форуму люксембурзький політик та ще кілька євродепутатів підписали з представниками Держдуми спільну заяву, в якій домовилися «продовжувати та поглиблювати» співпрацю. При цьому в тексті жодним словом не згадувалася війна в Україні.

Позиція Європарламенту 

Роберта Мецола у своєму листі наголосила, що такі дії викликають серйозне занепокоєння. Підписані документи створюють помилкове враження про існування офіційного дипломатичного каналу між Європарламентом та Кремлем.

Це повністю суперечить офіційній позиції Євросоюзу, який ще у 2014 року заморозив будь-які контакти з російським парламентом через анексію Криму та агресію на Донбасі. Наразі профільний комітет Європарламенту має оцінити дії Картейзера та визначити міру покарання для політика.

Якщо провину Картейзера буде доведено, йому загрожують жорсткі дисциплінарні санкції:

  • депутата можуть позбавити щоденних грошових виплат (добових),
  • повністю усунути від будь-якої парламентської діяльності,
  • заборонити представляти Європарламент на міжнародній арені.

Реакція політика

Сам люксембурзький політик заявив, що здивований такими звинуваченнями, назвав ситуацію «дивною» та почав виправдовуватися, нібито його контакти з росіянами були «інформаційним діалогом в ім'я світу».

Нагадаємо, через свої регулярні несанкціоновані візити до столиці держави-агресора Фернанду Картейзера ще минулого року зі скандалом виключили з політичної групи «Європейські консерватори та реформатори» (ECR) у Європарламенті.

Варто зауважити, що Картейзер літав у Росію не один. За попередніми даними, у травні 2025 року під час святкування так званого «Дня Перемоги» у Москві разом із ним перебували депутати від німецького «Альянсу Сари Вагенкнехт», словацької правлячої партії Smer, а також кіпрський євродепутат Фідіас Панайоту.

«Главком» писав, що головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас минулого тижня відвідала Ірландію на тлі дискусій щодо експорту глинозему до Росії. За даними Politico, під час візиту вона обговорила діяльність компанії Aughinish Alumina, значна частина продукції якої після початку повномасштабної війни продовжувала надходити на російський ринок.

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Теги: Москва росія депутат

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