Саляєв був призером турнірів Приволзького федерального округу

Сили оборони знищили російського окупанта Руслана Саляєва. Про це інформує «Главком».

Руслан Саляєв займався самбо та дзюдо. Був випускником Новоспаської ДЮСШ. Здобув розряд кандидата у майстри спорту з дзюдо.

Саляєв був чемпіоном та призером обласних змагань та турнірів Приволзького федерального округу. Зокрема, він здобував нагороди на змагання серед дзюдоїстів 2003 – 2004 років народження.

Російські пропагандисти інформують, що окупант Саляєв був штурмовиком. Його ліквідували у ході бойових дій на території України.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень: