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Був штурмовиком. ЗСУ ліквідували юного кандидата у майстри спорту з дзюдо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Був штурмовиком. ЗСУ ліквідували юного кандидата у майстри спорту з дзюдо
Руслан Саляєв займався самбо та дзюдо

Саляєв був призером турнірів Приволзького федерального округу

Сили оборони знищили російського окупанта Руслана Саляєва. Про це інформує «Главком».

Руслан Саляєв займався самбо та дзюдо. Був випускником Новоспаської ДЮСШ. Здобув розряд кандидата у майстри спорту з дзюдо.

Саляєв був чемпіоном та призером обласних змагань та турнірів Приволзького федерального округу. Зокрема, він здобував нагороди на змагання серед дзюдоїстів 2003 – 2004 років народження.

Російські пропагандисти інформують, що окупант Саляєв був штурмовиком. Його ліквідували у ході бойових дій на території України.

Нагадаємо, Сили оборони знищили російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували російського окупанта Чингіза Додієва.

Чингіз Додієв народився 1 грудня 1993 року селі Барагхан Курумканського району (Республіки Бурятія, РФ).

Серед його спортивних досягнень:

  • майстер спорту з рукопашного бою, кандидат у майстри спорту з армійського рукопашного бою,
  • кандидат у майстри спорту з універсального карате Ukado/Kempo, володар чорного поясу 2 дано по самообороні.
  • триразовий чемпіон кубка Росії з універсального карате Ukado/Kempo
  • дворазовий чемпіон Північного Заходу з рукопашного бою серед Силових структур.
  • триразовий призер Забайкальського краю з Армійського рукопашного бою
  • призер Республіки Бурятія з бойового самбо
Теги: війна дзюдо окупанти смерть росія

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