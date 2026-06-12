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Росія зіткнулася з новими проблемами після ударів по мостах до Криму – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія зіткнулася з новими проблемами після ударів по мостах до Криму – ISW
Україна порушила ключові маршрути постачання до Криму
скріншот з відео

Аналітики вважають, що пошкодження ключових переправ може ускладнити постачання окупаційних військ та підготовку нових наступів

Серія ударів по мостах між окупованою частиною Херсонської області та Кримом створила для Росії нові логістичні труднощі та може вплинути на її подальші наступальні плани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Удари по ключових маршрутах постачання

Аналітики звернули увагу на атаки Сил оборони України по транспортній інфраструктурі на півдні України, які відбувалися протягом останнього тижня. За оцінкою ISW, удари були спрямовані на ключові маршрути постачання російських військ між окупованим Кримом та захопленими територіями Херсонської області.

Зокрема, під удар потрапили Чонгарський міст, міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою, а також кілька переправ через Північно-Кримський канал у районах Преображенки та Мирного. Крім того, були пошкоджені автомобільний міст у напрямку Перекоп – Армянськ та міст поблизу населеного пункту Ставки.

В ISW зазначають, що українські військові посилюють кампанію ударів середньої дальності по російських логістичних маршрутах на окупованому півдні. Такі дії поступово підривають можливості російської армії безпечно використовувати шляхи постачання з території Росії через Крим.

На думку аналітиків, продовження таких атак може мати значно ширші наслідки. «Продовження цих ударів, ймовірно, матиме каскадний вплив на ситуацію на полі бою та може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій», – йдеться у звіті.

Проблеми із забезпеченням на окупованих територіях

Фахівці також звернули увагу на проблеми із забезпеченням паливом в окупованому Криму. За їхніми даними, російська окупаційна адміністрація вже стикається з труднощами у подоланні дефіциту бензину, зокрема у Севастополі.

В ISW вважають, що така ситуація може бути наслідком систематичних ударів по російській енергетичній та логістичній інфраструктурі.

Дрони та кадрові труднощі російської армії

Окремо аналітики наголосили на зростанні ролі українських безпілотників на фронті. За оцінкою інституту, Сили оборони України, ймовірно, досягли тактичної переваги у використанні дронів. Це не лише ускладнює логістику російських військ, а й сприяє збільшенню втрат особового складу противника.

Водночас у Росії фіксують проблеми з поповненням військ новими контрактниками, що додатково посилює негативний ефект від втрат на фронті.

Нагадаємо, що перший удар по Чонгарському мосту було завдано 7 червня. Після цього окупаційна влада тимчасово відновила рух у реверсивному режимі. Уже 9 червня переправа знову опинилася під ударом безпілотників, після чого рух було призупинено. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що після серії атак Чонгарський міст був повністю знищений, а окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ та Перекоп.

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Теги: росія ISW Крим

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