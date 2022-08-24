Сили ППО збили ракету над Черкащиною

ОВА закликає жителів області не публікувати фото місця падіння ракети

Українські захисники під час повітряної тривоги збили ракету, якою ворог намагався атакувати Україну, над Черкаською областю. Про це повідомив голова місцевої ОДВ Ігор Табурець.

«Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото чи відео! Не наражайте всіх на повторні атаки по локаціях», – йдеться в повідомленні.

ОВА закликала місцевих жителів перебувати під час повітряної тривоги в укриттях.

Як повідомлялось, під час повітряної тривоги близько 11:00 на Полтавщині, Сумщині, Харківщині та Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Згодом голова Полтавської ОВА підтвердив чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня.

Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Президент Зеленський своєю чергою попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Українцям важливо не піддаватися ворожому тиску.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

