Християнський корпус та фонд «Надія» посилили партнерство з 225-м полком

Команда відвідала 225-й окремий штурмовий полк під орудою Героя України Олега Ширяєвата передала сучасні детектори дронів

Представники Християнського корпусу спільно з Благодійним фондом молодіжної ініціативи «Надія» здійснили чергову місію до українських захисників на Запорізький напрямок. Цього разу команда відвідала Героя України, командира 225-го окремого штурмового полку Олега Ширяєва та передала необхідне обладнання для виконання бойових завдань.

Під час зустрічі представники Християнського корпусу поспілкувалися з Олегом Ширяєвим, обговорили ситуацію на фронті, актуальні потреби підрозділу та подальшу взаємодію у підтримці 225-го окремого штурмового полку.

«Я вдячний Християнському корпусу за їхню позицію і за ту місію, яку вони сьогодні виконують. Це військові, які не лише захищають Україну на фронті, а й власним прикладом утверджують цінності віри, молитви, братерства та служіння Україні. Саме такі люди сьогодні потрібні нашій армії й нашій державі», – зазначив Олег Ширяєв.

Це вже не перша місія до підрозділу. Раніше команда передавала воїнам 225 ОШП системи радіоелектронної боротьби, Starlink, зарядні станції, генератори та інше обладнання. Під час нинішньої поїздки мобільні групи полку отримали сучасні детектори дронів FOX.

Детектори FOX допомагають військовим своєчасно виявляти наближення ворожих безпілотників та оперативно реагувати на загрозу. В умовах постійного застосування FPV-дронів таке обладнання щодня допомагає зберігати життя бійців і підвищує ефективність виконання бойових завдань.

«Християнський корпус створений людьми, які самі воюють і добре знають ціну підтримки на передовій. Саме тому для нас важливо не лише виконувати бойові завдання, а й бути поруч із тими, хто щодня тримає оборону. Ми будемо й надалі об’єднувати людей навколо цінностей віри, братерства та служіння Україні й робити все можливе, щоб українські військові відчували цю підтримку», – зазначив Олексій Середюк, Християнський корпус, командир батальйону «Братство» ГУР.

Християнський корпус та Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» продовжують системно підтримувати Сили оборони, забезпечуючи бойові підрозділи технікою та обладнанням заради єдиної місії – порятунку життів українських захисників.