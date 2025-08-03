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Росія кинула жінок на штурм Покровська

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія кинула жінок на штурм Покровська
Росіянка штурмувала Покровськ
скріншот з відео

Вперше за час активних боїв на Покровському напрямку було зафіксовано участь жінки в атаках 

Російське командування продовжує кидати на штурми все нові сили – зокрема, вже не вперше з’являється інформація про участь жінок у бойових діях. Вперше за час активних боїв на напрямку Покровська зафіксовано участь росіянки в атаці на українські позиції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії «Спартан» імені полковника Петра Болбочана.

Наші захисники вже неодноразово бачили у штурмових підрозділах противника людей у стані наркотичного сп’яніння, колишніх в’язнів та навіть бійців на милицях. Однак участь жінки в атаці стала для військових новим явищем.

У бригаді наголосили, що дрони не розрізняють, кого фіксують: будь-хто, хто зі зброєю прийшов на українську землю, є ворогом і буде знищений.

Раніше ми писали, що російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ. Як інформує «Главком», свою історію горе-вояк розповів на «Телеканал TV5».

На батьківщині Володимир сидів у в’язниці за вбивство. Коли ж набридло – підписав контракт та опинився на війні в Україну. Уперше в полон його взяли у серпні 2024 року. Обміняли росіянина швидко – у лютому 2025-го року. Два тижні він проходив реабілітацію, а потім – знову на фронт. Після чергового «м’ясного штурму» Володимира вдруге полонили українські військові.

«Бог зберіг мене, щоб я мучився», – зітхає окупант.

До слова, полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Також журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян. Він поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

Як відомо, останній обмін полоненими відбувся 23 липня. Це був вже дев’ятий етап, про який було домовлено в Стамбулі. Цього разу додому повернулися важкохворі й тяжкопоранені захисники.

Теги: штурм Покровськ

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