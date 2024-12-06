Ситуація у Покровську. Начальник міської військової адміністрації повідомив, як працюють критично важливі шахти

Сергій Добряк: «Відстань до Покровська від лінії фронту – п’ять кілометрів, до промислових підприємств – 14 км»

Незважаючи на те, що ворог у буквальному сенсі стоїть біля воріт, місто Покровськ, розташоване у Донецькій области, продовжує працювати і добувати вугілля. Як повідомив у інтерв'ю «Главкому» начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, критична інфраструктура міста працює, видобуток і відвантаження вугілля з шахт продовжуються.

За словами Добряка, у цих роботах задіяно близько п’яти тисяч працівників. Він розповів, що ворог обстрілює промислові об’єкти, адже відстань до Покровська від лінії фронту – п’ять кілометрів, до промислових підприємств – 14 км.

«Пам’ятаєте, деякі експерти пророкували, що у вересні 2024 року будуть вуличні бої у Покровську?! Наразі 5 грудня – і я перебуваю у місті», – наголосив начальник Покровської міської військової адміністрації.

Також начальник Покровської МВА розповів, що у місті досі працює два ринки, є небагато магазинів, які працюють. Міська лікарня теж функціонує, там на зміні чатує двоє медиків. Поки ще діють два відділення «Нової пошти», відділення «Укрпошти», але все може змінитися наступного тижня.

Нагадаємо, російські війська просунулись на південний захід від міста Покровськ, перетнувши річку Солона. Передові ворожі підрозділи закріплюються в 14 км від селища Удачне, де працює шахтоуправління Покровське. Цей промисловий об'єкт є стратегічним активом України для всієї металургійної галузі, адже тут добувають рідкісне за своїм походженням коксівне вугілля (марка «К»), необхідне у циклі виробництва сталі на найбільших металургійних комбінатах країни

До слова, глава спецштабу з питань України при міністерстві оборони Німеччини Крістіан Фройдінг у подкасті Nachgefragt заявив, що Україна втратить Покровськ Донецької області наприкінці цього року або на початку наступного.