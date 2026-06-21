DW розкрила, як українські дрони обійшли російську протиповітряну оборону

Навіть кілька дронів, що прорвалися крізь оборону, змогли завдати помітної шкоди

Головною проблемою для РФ стає поєднання масованих атак українських дронів, нестачі ресурсів та ослаблення багаторівневої системи захисту

Масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову привернула увагу до стану російської протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про ефективну роботу ППО, експерти вказують на низку проблем, які дедалі частіше дозволяють українським дронам досягати важливих цілей на території Росії. Як інформує «Главком», про це пише DW.

Зокрема, під час атаки було уражено великий нафтопереробний завод, який забезпечує близько 40% потреб Московського регіону в паливі. Також повідомлялося про тимчасове припинення роботи одного з найбільших російських аеропортів.

Російський військовий аналітик та засновник групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв закликає не поспішати з висновками про повний провал російської протиповітряної оборони.

«Таке враження складається у неспеціалістів, які бачать, як ракета пролітає повз безпілотник, не влучивши в нього», – пояснив він.

За словами експерта, російським силам ППО вдалося перехопити понад 90% безпілотників, які атакували Москву. Водночас навіть кілька дронів, що прорвалися крізь оборону, змогли завдати помітної шкоди.

На думку Левієва, головною проблемою стає не якість засобів ППО, а масштаби атак:

«Масові атаки дронів вимагають більше обладнання, ніж будь-яка галузь може забезпечити».

Українські безпілотники стали значно складнішою ціллю

Український авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський вважає, що успіхи українських дронів пояснюються не лише кількістю, а й технологічним прогресом.

За його словами, російські комплекси, зокрема «Панцир-С1», створювалися насамперед для боротьби з крилатими ракетами та великими повітряними цілями.

«Вони були відкалібровані проти металевих цілей з високим рівнем відбиття радіолокаційного поля, але сучасні дрони часто виготовляються з композитних матеріалів, таких як пластик або фанера», – пояснив експерт.

Через це частина безпілотників стає значно менш помітною для радарів.

Крім того, за словами Храпчинського, українські далекобійні дрони навчилися прокладати складні маршрути польоту та обходити райони можливого перехоплення.

Росія послабила власну систему захисту

Ще одним фактором експерти називають передислокацію російських систем ППО на окуповані території України. За словами Храпчинського, раніше оборона Москви була багаторівневою та складалася з кількох ешелонів захисту.

«Передислокація Росії призвела до розпаду колись багатошарової системи протиповітряної оборони, і тепер вона являє собою скоріше клаптикову конструкцію», – зазначив він.

Додатковою проблемою може бути дефіцит далекобійних зенітних комплексів С-300. За інформацією американських ЗМІ, Росія стикається зі складнощами у відновленні запасів таких систем через санкції та нестачу комплектуючих.

Храпчинський також пов'язує це з активним використанням ракет С-300 для ударів по українських містах:

«Росія потрапила в пастку тієї самої «математики війни», яку вона колись намагалася нав’язати».

Експерти звертають увагу й на географічний фактор. За словами Левієва, створити суцільний захисний купол над усією територією Росії практично неможливо через її величезні розміри.

Окремою проблемою для ППО є сама Москва. Щільна міська забудова та велика кількість висотних будівель створюють додаткові труднощі для виявлення малорозмірних цілей.

«Що щільніша забудова, особливо багатоповерхівки, то легше дронам сховатися від радарів за будівлями», – пояснив Левієв.

Кремль намагається применшити значення атаки

Після удару по Москві російська влада заявила, що система протиповітряної оборони спрацювала ефективно. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що удари по Україні триватимуть і надалі.

Водночас Левієв вважає, що атаки українських дронів мають не лише військовий, а й політичний ефект. Він каже: «У військовому плані удари безпілотників мало що змінили. Це радше політичні удари, спосіб вплинути на громадську думку».

На його думку, особливого значення такі атаки набувають напередодні виборів до Державної думи Росії, які мають відбутися у вересні.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

Крім того, речник Кремля повторив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, однак водночас запевнив, що удари по українських об'єктах продовжаться. «Росія продовжить нанесення ударів по об'єктах в Україні», – заявив Пєсков.

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій». «Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії», – підсумував глава держави.

Варто зазначити, що вранці 18 червня безпілотники знову атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Окрім НПЗ, у мережі з'являються повідомлення про займання на інших промислових об'єктах і підприємствах у Московській області.

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан.

«Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!» – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.