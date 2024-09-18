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Словаччина побоюється «нових конфліктів» через вступ України в НАТО

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Словаччина побоюється «нових конфліктів» через вступ України в НАТО
фото з відкритих джерел

За словами Бланара, війна Росії проти України не може бути вирішена воєнним шляхом, тому Словаччина виступає за «якнайшвидший пошук мирного рішення»

Сьогодні,18 вересня, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар під час зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що членство України в НАТО може стати причиною нових конфліктів. Про це повідомляє словацьке видання Pravda.sk.

Юрай Бланар зазначив, що Словаччина поважає право України самостійно обирати свій шлях, проте наголосив, що війна Росії проти України не може бути вирішена воєнним шляхом. Він підкреслив важливість якнайшвидшого пошуку мирного рішення.

«Членство в НАТО створить нові конфлікти, але ми поважаємо право України обирати, куди вона хоче йти», – заявив Бланар.

Водночас Словаччина висловлює підтримку вступу України до Європейського Союзу. Окрім цього, міністр підкреслив готовність Братислави продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні, підтримувати її територіальну цілісність, а також допомагати в розмінуванні українських територій та сприяти постачанню електроенергії.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що переконаний у тому, що членство України в НАТО стане гарантією миру та стабільності. За його словами, це відповідає інтересам як України, так і Словаччини.

Нагадаємо, Фіцо звинуватив українські війська в «нацизмі» та «фашизмі».

Теги: міністр Словаччина війна

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