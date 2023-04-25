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«Спокусив, і у хлопця почав їхати дах»: керівник хору з Лаври розбещував семінариста

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Спокусив, і у хлопця почав їхати дах»: керівник хору з Лаври розбещував семінариста
фото з відкритих джерел

Семінарист хотів накласти на себе руки через те, що його розбестив архімандрит Української православної церкви Московського патріархату Роман Підлубняк 

Скандали навколо священників Києво-Печерської Лаври тільки набирають обертів.  Журналіст Олександр Бойко на своїй сторінці у Facebоok розповів, що  під час навчання в Київській духовній Академії був свідком розбещення одного із семінаристів керівником хору Київської духовної академії і семінарії архімандритом Української православної церкви Московського патріархату Романом Підлубняком. 

«Ми знімали втрьох кімнату на Печерську. Я, і ще два семінаристи. Один співав у семінарському хорі, яким керував Подлубняк. Цього хлопця Подлубняк і спокусив. Від цього в нього почав їхати дах, він мало не кинувся під метро (метро «Дружби народів» у Києві, до речі) добре, що з ним був наш третій сусід, і він його втримав і привів додому. Це та ситуація, що сталася на моїх очах. Я бачив як він божеволів, після «події» і потім збирав себе в одне ціле по крихтах», – пригадує колишній семінарист.

 За словами журналіста, Підлубняк почав скрізь роздавати інтерв'ю про те чия лавра, і яка церква правильна, втім – показувати себе моральним авторитетом йому не варто.

«Так ось – ніфіга він не авторитет! Що? думаєте він за всі ці роки покаявся, змінив орієнтацію і не став далі ламати чиїсь душі? Я не стежив за його пригодами, але дуже сумніваюся, що він перестав творити таке психологічне та фізичне насильство над своїми жертвами», – говорить Бойко.

Він переконаний, що про це і в Лаврі, і в митрополії УПЦ усі все чудово знали, але, як завжди, нічого не робили. 

«Розвели гадюшник, сволочі. Ось на таких, як Підлубняк, ви свій авторитет і розтратили. Це ж нічого, от якби він у ПЦУ перейшов, тоді так, це смертний гріх, а так подумаєш, чиїхось дітей занапастив, буває... Скоро у ваших катехизах додайте 8-й смертний гріх – непослух начальству, лицеміри....», – не добирає слів журналіст. 

Він також звернувся безпосредньо до Подлубняка, і публічно порадив йому їхати у чернівецьку єпархію, де він зможе викликати «хлопчиків на виклик» через Інтернет, і також сказав, що не проти, якщо служитель церкви викличе його до суду, адже журналіст переконаний у правдивості своїх слів.

«Ви хоч не так ганьбитимете УПЦ, яку так завзято захищаєте. Або мігруйте до єпархії єпископа Микити (Сторожука), він вас прийме як «рідного». І вас там захищатимуть віруючі УПЦ лише тому, що ви «свій». Якщо отець Роман не згоден, то нехай подає на мене до суду із захисту честі та гідності. Але врахуйте, що я як журналіст, навіть у суді маю право не розкривати свої джерела інформації», – підсумував він. 

Нагадаємо, комісія Мінкульту та керівництво Києво-Печерської лаври продовжують працювати над виселенням УПЦ МП із української святині. Працівники повідомили про нові знахідки недбалості служителів Московської церкви до Лаври. Перевірені об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, проте церковники використовували приміщення як склад та торгівельні лавки.

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Теги: лавра роман журналіст навчання ЮНЕСКО інтернет метро церква

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