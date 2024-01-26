Справа розвідника Червінського: в Апеляційному суді відбулося слухання

Колегія суддів дозволила Червінському бути поряд зі своїми захисниками, а не у скляному боксі, як це було раніше

Розвідника Романа Червінського знову залишили під вартою

Київський апеляційний суд знову залишив під вартою колишнього розвідника Головного управління розвідки Міноборони полковника Романа Червінського. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Розвідника Романа Червінського знову залишили під вартою. Попри готовність депутатів «Європейської Солідарності» узяти його на поруки, суд залишив запобіжний захід без змін», – написала вона.

Раніше «Еспресо» повідомило подробиці перебігу суду. Зокрема, під час засідання адвокати Романа Червінського долучили документи, в яких йшлося про те, що сторона захисту отримувала погрози.

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«Колегія суддів дозволила Червінському бути поряд зі своїми захисниками, а не у скляному боксі, як це було раніше. Але водночас клопотання про відводи суддів та прокурорів вкотре були проігноровані. Також сьогодні адвокати долучили документи, в яких йдеться про те, що сторона захисту отримувала погрози. Однак що саме це були за погрози, від кого та в якому форматі, озвучено не було. Сам Червінський на засіданні заявив, що справа проти нього є незаконним переслідуванням», – йдеться у повідомленні.

Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.