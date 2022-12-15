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Стало відомо, скільки ракет РФ у Чорному морі націлені на Україну (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки ракет РФ у Чорному морі націлені на Україну (відео)
Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги
фото з відкритих джерел

На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр»

У Чорному морі нині перебуває одне російське судно-носій «Калібрів». Окупанти можуть атакувати Україну вісьмома крилатими ракетами. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Вороже корабельне угруповання збільшилось до восьми одиниць. На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр», – зазначили українські військові.

В ОК «Південь» закликали українців бути обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити в укриття у разі загрози.

«Противник продовжує випробовувати наші сили, витримку та гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі. Дотримуйтесь обмежень режиму воєнного стану й не наражайте себе на небезпеку на узбережжі», – додали воїни.

Раніше посольство Росії відреагувало на інформацію щодо планів США передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Кремль розцінив це як провокацію і, як завичай, почав погрожувати наслідками.

Нагадаємо, ЗМІ підтвердили плани Пентагону передати Україні системи Patriot.

Відзначимо, 7 грудня стало відомо, що Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави.

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder. 

Читайте також: Нова допомога для України: Білий дім виступив із заявою
Теги: росія Чорне море війна Україна ракета

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