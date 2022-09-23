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Старі, немічні, ув’язнені: кого РФ набирає в гарматне м'ясо на окупованих територіях

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Старі, немічні, ув’язнені: кого РФ набирає в гарматне м'ясо на окупованих територіях
Кремль планує мобілізувати на війну в Україні до 1 млн росіян
фото з відкритих джерел

В окупованому Криму резервістів набиратимуть із числа працівників приватних охоронних фірм

Для поповнення втрат у живій силі противник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 23 вересня.

Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1-го армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десятьох чоловіків, незважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров’я.

У період з 18 по 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії безуспішно намагались завербувати ув’язнених.

В рамках виконання заходів часткової мобілізації окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати із числа працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки усіх співробітників, які підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил РФ імені маршала Василевського, та їх подальше розміщення на посади у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища у період з 26 вересня по 24 жовтня російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Тим часом росіяни тікають від мобілізації в країну, яку раніше бомбили та окупували (відео). Також на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією та іншими державами.

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Теги: війна Україна окупанти росія путін мобілізація

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