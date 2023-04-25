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Суд обрав запобіжний захід екскомандиру Червінському

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід екскомандиру Червінському
фото: Суспільне

Засідання відбувалось у закритому режимі

Колишньому виконувача обов'язків командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському, затриманому напередодні СБУ у справі про ракетний обстріл РФ аеродрому «Канатове», 25 квітня у Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Про це повідомляє «Суспільне». 

Сторона захисту заявила, що Червінського незаконно затримали та ув‘язнили. Адвокати подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Сторона обвинувачення просила для Червінського два місяці арешту без права на заставу. Захист заперечував.

Адвокати заявили відвід судді через недопущення на засідання преси та нардепів, які хочуть взяти Червінського на поруки. Сторона захисту також заявила скаргу про те, що Червінського було незаконно затримано та ув‘язнено.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині.  Червінського затримали вранці 24 квітня на Тернопільщині. У Прокуратурі казали, що клопотатимуть про тримання під вартою. Раніше військовому оголосили підозру в перевищенні службових повноважень 21 квітня. За це загрожує до 12 років ув'язнення.

Підозра колишньому співробітнику Головного управління розвідки Червінському була оголошена за статтею ККУ «Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень». За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т.зв. «спецоперацію» – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині. Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

У спецслужбі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

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Теги: обстріл викрадення

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