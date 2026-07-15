Суми: авіабомба влучила біля медзакладів, загинули троє людей

На місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби

Сьогодні, 15 липня російські терористи завдали шести ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше семеро дістали поранення. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

За попередніми даними, один із КАБів влучив поблизу медичних закладів, у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів припали по об'єктах інфраструктури.

«На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється», – йдеться в повідомленні.

фото: Кордон. медіа

В обласній військовій адміністрації наголосили, що в епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди та транспорт. «Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню», – зазначили в ОВА.

фото: Кордон. медіа

На місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

До слова, кількість загиблих після російського удару керованими авіабомбами по Сумах, завданого 11 липня, зросла до шести.

Зауважимо, 11 липня російські терористи завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Унаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені цивільні об'єкти, загинули мирні жителі, десятки людей зазнали поранень.

Під ворожими атаками того дня перебували 13 громад області. Найважчі наслідки поліція зафіксувала у Сумській громаді: унаслідок ударів російських керованих авіабомб там загинули п'ятеро людей – 13-річна дівчинка та чоловіки віком від 27 до 67 років.

Як повідомлялось, російський удар керованою авіабомбою по Сумах забрав життя 13-річної легкоатлетки Уляни Ворони.