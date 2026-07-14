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Кількість загиблих після удару по Сумах зросла до шести

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кількість загиблих після удару по Сумах зросла до шести
11 липня російські терористи завдали удару керованими авіабомбами по Сумах
фото: Сумська ОВА

11 липня окупанти завдали авіаудару по Сумах

Кількість загиблих після російського удару керованими авіабомбами по Сумах, завданого 11 липня, зросла до шести. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, пише «Главком».

За його словами, у лікарні померла 48-річна жінка, яка від моменту атаки перебувала у вкрай важкому стані. «На жаль, кількість загиблих унаслідок російського удару керованими авіабомбами по Сумах 11 липня зросла до шести людей. Сьогодні в лікарні померла 48-річна жінка, яка від моменту атаки перебувала у вкрай важкому стані», – зазначив Кобзар.

Зауважимо, 11 липня російські терористи завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Унаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені цивільні об'єкти, загинули мирні жителі, десятки людей зазнали поранень. 

Під ворожими атаками того дня перебували 13 громад області. Найважчі наслідки поліція зафіксувала у Сумській громаді: унаслідок ударів російських керованих авіабомб там загинули п'ятеро людей – 13-річна дівчинка та чоловіки віком від 27 до 67 років.

До слова, російський удар керованою авіабомбою по Сумах забрав життя 13-річної легкоатлетки Уляни Ворони. 

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Теги: Суми

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