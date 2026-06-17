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Ворог влучив у сортувальний хаб «Нової пошти» у Сумах: постраждали відправлення на мільйони

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Ворог влучив у сортувальний хаб «Нової пошти» у Сумах: постраждали відправлення на мільйони
Компанія обіцяє компенсації
фото: Нова пошта

У Сумах пошкоджено обладнання та контейнери з посилками «Нової пошти»

Російська окупаційна армія завдала двох ударів безпілотниками по сортувальному хабу компанії «Нова пошта» у Сумах. У момент атаки на території терміналу перебували понад 13 тис. відправлень клієнтів. Про це компанія повідомила у своєму офіційному Telegram-каналі, інформує «Главком».

Наслідки ударів та масштаби пошкоджень

Повідомляється, що ворожа атака відбулася сьогодні вранці. Завдяки дотриманню правил безпеки, ніхто з працівників сортувального термінала не постраждав.

Проте удари дронів спричинили руйнування інфраструктури об'єкта:

  • Пробито й пошкоджено покрівлю будівлі.
  • Виведено з ладу частину сортувального обладнання.
  • Зазнали значних пошкоджень сітчасті контейнери, у яких безпосередньо перебували вантажі.

На місці влучань спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Що буде з посилками 

За попередніми даними «Нової пошти», на момент обстрілу в хабі було зосереджено понад 13 тис. вантажів, а їхня загальна оголошена вартість перевищує 42 млн грн. Зараз фахівці компанії проводять ретельну оцінку стану посилок та підраховують збитки.

Поштовий оператор заспокоїв клієнтів та офіційно пообіцяв повністю компенсувати повну оголошену вартість усіх відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок цієї терористичної атаки.

«Главком» писав, що логістичний оператор «Нова пошта» ухвалив рішення тимчасово зупинити роботу своїх фізичних відділень у прифронтовій Дружківці, що в Донецькій області. Головною причиною такого кроку стала критична безпекова ситуація та регулярні ворожі обстріли міста.

Нагадаємо, поліція встановлює обставини вибуху на поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє поранені. За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Подію кваліфіковано як терористичний акт.

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Теги: Суми Нова пошта дрон

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