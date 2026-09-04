На Львівщині онука врятувала дідуся після зупинки серця

Жінка допомогла медикам врятувати свого дідуся

Українка Лілія врятувала свого 79-річного дідуся Ярослава Бородія, в якого зупинилося серце. Жінка самостійно провела непрямий масаж серця до приїзду лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Першого медичного обʼєднання Львова.

Ярослав Бородій гостював у своєї онуки Лілії. На вулиці чоловікові раптово стало зле, і він втратив свідомість. Тоді ж його онука почала робити йому непрямий масаж серця. «Дідусь впав, недалеко був брат, і я крикнула йому, щоб викликав швидку. Встала на коліна та й зробила непрямий масаж серця. Дідусь весь був вже синій, коли падав, але помітно було, що коли натискаєш на грудну клітку, шкіра почала рожевіти», – розказала Лілія.

Коли на виклик прибули медики, вони констатували у пенсіонера раптову зупинку серця. Медикам вдалося перезапустити серце за допомогою дефібрилятора. Це стало можливим лише завдяки попередній реанімації, яку провела Лілія.

Лікарі рятували життя Ярослава Бородія двічі фото: Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Зʼясувалося, що Ярослав Бородій пережив гострий інфаркт міокарда. До того ж дві артерії, які постачають кров до серця, були повністю заблоковані.

У лікарні медики продовжили рятувати життя львівʼянина. Під час втручання стався збій ритму роботи серця, припинилася ефективна насосна функція серця і кровообіг. Лікарям вдалося стабілізувати стан Ярослава Бородія та врятувати його вже вдруге. Наразі Ярослав Бородій уже перебуває вдома.

«Ця історія про те, наскільки важлива кожна хвилина. Про людей, які не розгубилися і розпочали реанімацію ще до приїзду швидкої. Про злагоджену роботу бригади екстреної медичної допомоги, реаніматологів, кардіологів, інтервенційних кардіологів та всієї медичної команди. Іноді між життям і смертю – лише кілька хвилин. І саме професійність, швидкість прийняття рішень та командна робота дають людині ще один шанс. Цього разу цей шанс вдалося використати. Серце знову бʼється. Життя продовжується», – сказала кардіологиня Лікарні Святого Луки Ольга Кіт.

Нагадаємо, у Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю. Тоді хлопчик почав діяти розважливо, зателефонував на 101 та повідомив рятувальникам свою адресу. Крім власної безпеки він турбувався і про свою бабусю, яка маломобільна, тому не може покинути домівку самостійно.