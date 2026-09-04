На Львівщині онука врятувала дідуся після зупинки серця
Жінка допомогла медикам врятувати свого дідуся
Українка Лілія врятувала свого 79-річного дідуся Ярослава Бородія, в якого зупинилося серце. Жінка самостійно провела непрямий масаж серця до приїзду лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Першого медичного обʼєднання Львова.
Ярослав Бородій гостював у своєї онуки Лілії. На вулиці чоловікові раптово стало зле, і він втратив свідомість. Тоді ж його онука почала робити йому непрямий масаж серця. «Дідусь впав, недалеко був брат, і я крикнула йому, щоб викликав швидку. Встала на коліна та й зробила непрямий масаж серця. Дідусь весь був вже синій, коли падав, але помітно було, що коли натискаєш на грудну клітку, шкіра почала рожевіти», – розказала Лілія.
Коли на виклик прибули медики, вони констатували у пенсіонера раптову зупинку серця. Медикам вдалося перезапустити серце за допомогою дефібрилятора. Це стало можливим лише завдяки попередній реанімації, яку провела Лілія.
Зʼясувалося, що Ярослав Бородій пережив гострий інфаркт міокарда. До того ж дві артерії, які постачають кров до серця, були повністю заблоковані.
У лікарні медики продовжили рятувати життя львівʼянина. Під час втручання стався збій ритму роботи серця, припинилася ефективна насосна функція серця і кровообіг. Лікарям вдалося стабілізувати стан Ярослава Бородія та врятувати його вже вдруге. Наразі Ярослав Бородій уже перебуває вдома.
«Ця історія про те, наскільки важлива кожна хвилина. Про людей, які не розгубилися і розпочали реанімацію ще до приїзду швидкої. Про злагоджену роботу бригади екстреної медичної допомоги, реаніматологів, кардіологів, інтервенційних кардіологів та всієї медичної команди. Іноді між життям і смертю – лише кілька хвилин. І саме професійність, швидкість прийняття рішень та командна робота дають людині ще один шанс. Цього разу цей шанс вдалося використати. Серце знову бʼється. Життя продовжується», – сказала кардіологиня Лікарні Святого Луки Ольга Кіт.
Нагадаємо, у Харкові 8-річний хлопчик Артем врятував себе та свою бабусю. Тоді хлопчик почав діяти розважливо, зателефонував на 101 та повідомив рятувальникам свою адресу. Крім власної безпеки він турбувався і про свою бабусю, яка маломобільна, тому не може покинути домівку самостійно.
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