«Досить говорити, час діяти». Туск назвав кроки для поразки Росії

Дональд Туск пропонує фінансувати Україну коштами із заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск представив кроки, які допоможуть захистити Україну та Європу від російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави польського уряду.

Так, Туск пропонує забезпечити фінансування України із заморожених російських активів. Також політик закликає посилити Європейський Союз посилити кордони з Російською Федерацією, а також збільшити охорону повітряного простору блоку.

Крім того, польський прем'єр закликав європейських лідерів негайно прийняти нові фіскальні правила для фінансування безпеки і оборони ЄС.

Як відомо, Європейський Союз розглядає можливість перенаправлення на оборону 93 млрд євро, які не були використано на відновлення економіки після пандемії Covid-19. Кошти планують спрямувати на збільшення інвестицій і військових витрат. Це пов'язано із заявами адміністрації Трампа про потенційне припинення підтримки Європи.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

Нагадаємо, що вчора американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що ні Європа, ні адміністрація Байдена, ні Україна протягом трьох років не мали жодного шляху перемогти у війні проти Російської Федерації.

Політик заявив, що черговий пакет допомоги для України не зможе допомогти, росіяни мають «величезну чисельну перевагу» в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься «незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу».

Крім того, Венс розкритикував європейських союзників через їхню внутрішню політику «щодо міграції та цензури», яка, мовляв, «ображає» почуття більшості американців. Тож він сказав, що війна «погана» для України, для Європи і для Сполучених Штатів. Саме тому, за його словами, зараз треба прагнути до миру.

До слова, російська влада здивувалася різким висловлюванням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу глави України Володимира Зеленського. Заяви американського лідера перевершили будь-які очікування Москви.