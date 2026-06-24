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На Закарпатті у Тисі знайдено тіло хлопчика, якого шукали понад дві доби

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Закарпатті у Тисі знайдено тіло хлопчика, якого шукали понад дві доби
Обставини події встановлюють правоохоронці
фото: ДСНС Закарпаття

Тіло дитини було знайдено у водоймі неподалік села Тросник

Сьогодні, 24 червня, на Закарпатті рятувальники знайшли та підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика. Його шукали понад дві доби поблизу села Гетиня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники знайшли дитину у водоймі неподалік села Тросник, приблизно за 4 км від місця зникнення.

На Закарпатті у Тисі знайдено тіло хлопчика, якого шукали понад дві доби фото 1

«Сьогодні для обстеження акваторії залучали 22 рятувальників, шість одиниць техніки, три човни та БпЛА. Також до пошуків долучалися водолази з мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обставини події встановлюють правоохоронці.

На Закарпатті у Тисі знайдено тіло хлопчика, якого шукали понад дві доби фото 2

«Зазначимо, що за минулу добу на водоймах України загинули чотири людини, з них дві дитини. Закликаємо кожного суворо дотримуватися правил безпеки!», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, на Закарпатті 10-річного хлопчика 21 червня віднесло течією річки Тиса в селі Гетиня.

Раніше на Івано-Франківщині рятувальники виявили на річці Дністер тіло хлопця 2013 року народження. Психологи ДСНС надали допомогу та підтримку членам сім’ї та близьким хлопця.

Як повідомлялося, на Рівненщині за одну добу потонули троє дітей. Поліцейські встановлюють обставини та закликають батьків посилити контроль за дітьми.

Теги: ДСНС смерть дитина

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