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Пішов із життя легендарний диригент оркестру Національного цирку України Марк Резницький

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марк Резницький помер після боротьби зі складною хворобою
фото: Facebook/Національний Цирк України

Марк Резницький з 1965 року працював у Національного цирку України

85-річний народний артист України, головний диригент оркестру Національного цирку України Марк Резницький пішов із життя. Як пише «Главком», про смерть артиста повідомили на сторінці цирку 12 липня.

Помер видатний диригент Марк Резницький

Пішов із життя легендарний диригент оркестру Національного цирку України Марк Резницький фото 1
фото: Facebook/Національний Цирк України

Марк Резницький помер після боротьби зі складною хворобою. Понад 60 років свого життя артист віддав Київському цирку, де створював оркестрові перформанси на сцені.

«Пішов із життя видатний музикант, чиє ім’я стало символом високого професіоналізму та відданості цирковому мистецтву. Понад шість десятиліть свого життя Марк Йосипович присвятив Київському цирку, створюючи неповторну атмосферу та наповнюючи кожну програму майстерним джазовим оркестровим супроводом. Його талант, енергія та вміння відчувати ритм манежу назавжди закарбувалися в серцях глядачів та колег. Ми втратили не лише видатного диригента, а і справжнього наставника та друга. Світла пам’ять про Марка Йосиповича назавжди залишиться в історії українського та світового цирку», – зазначили колеги народного артиста.

Прощання з Марком Резницьким відбудеться в Національному цирку України. Дату та час церемонії повідомлять згодом.

Карʼєра та шлях Марка Резницького

Пішов із життя легендарний диригент оркестру Національного цирку України Марк Резницький фото 2
фото: Facebook/Національний Цирк України

Марк Резницький народився 10 серпня 1940 року в Києві в родині музикантів. Батько майбутнього маестро був головним адміністратором Київського театру оперети, який створили в 1934 році.

Марк Резницький під час виступу оркестру Національного цирку України взимку цього року
Марк Резницький під час виступу оркестру Національного цирку України взимку цього року
фото: glavcom.ua

Резницький закінчив музичну школу в Києві, працював у Кемеровській обласній філармонії та київському джазовому оркестрі «Дніпро». «Свій професійний шлях він розпочав як джазовий музикант, отримавши цінний досвід роботи у відомих джазових колективах та оркестрах, зокрема в складі легендарного оркестру Олега Лундстрема. У 1974 році Марк Йосипович здобув фахову музичну освіту, закінчивши Тбіліську державну консерваторію за класом хорового диригування», – розповіли в колективі цирку.

Марк Резницький з колегами
Марк Резницький з колегами
фото: Facebook/Національний Цирк України

У 1965 році Марк Резницький долучився до Національного цирку України, де працював протягом 60 років, до останніх днів життя. Спочатку він працював саксофоністом, а згодом став головним диригентом оркестру.

Пішов із життя легендарний диригент оркестру Національного цирку України Марк Резницький фото 3
фото: Facebook/Національний Цирк України

«За вагомий внесок у розвиток національної культури маестро був відзначений високими державними званнями: в 1991 році отримав звання Заслуженого артиста, а у 2001 році – Народного артиста України. Його талант був вшанований премією «Київ» у галузі циркового мистецтва імені братів В. та О. Ялових. Марк Йосипович залишив по собі визначну школу диригентського мистецтва, виховав плеяду музикантів та залишив глибокий слід в історії як композитор та аранжувальник», – йдеться в дописі.

Марк Резницький починав свій шлях у Національному цирку України як саксофоніст
Марк Резницький починав свій шлях у Національному цирку України як саксофоніст
фото: Facebook/Національний Цирк України

Як писав «Главком», у 2021 році Марк Реницький отримав мистецьку премія «Київ» імені братів Василя та Олександра Ялових. Резницький Марк Йосипович – головний диригент оркестру Національного цирку України, народний артист України за постановочно-музичну складову циркових вистав та новаторський підхід використання джазового оркестру в циркових виставах: «Маятник часу» (2019 р.), «Мандри Задзеркаллям» (2019 р.), «Африка» (2020 р.), «День народження. Свято цирку» (2020 р.), «Еколібрум» (2020 р.), «Дива Різдва» (2020 р.).

Теги: народний артист цирк артист смерть

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