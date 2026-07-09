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ТЦК зробив заяву після масштабної сутички у Львові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ТЦК зробив заяву після масштабної сутички у Львові
У Львові стався масштабний конфлікт через затримання чоловіка військовими ТЦК
фото: соцмережі

ТЦК наголосив, що винні понесуть передбачену законом відповідальність

У львівському мікрорайоні Сихів увечері 8 липня спалахнула масштабна сутичка після оповіщення чоловіка співробітниками ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

«8 липня близько 21:30 у Львові під час проведення заходів оповіщення, спільно з представниками Національної поліції, на вулиці Червоної Калини був зупинений громадянин для перевірки військово-облікових документів. Під час перевірки його даних з'ясувалося, що цей громадянин є порушником військового обліку з 12.06.2026. Громадянина було доставлено до ТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

ТЦК зробив заяву після масштабної сутички у Львові фото 1

Зазначається, що наразі військовозобов'язаний громадянин, який порушував правила військового обліку, направлений для проходження ВЛК.

Водночас, за даними ТЦК, на місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. «Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція. Всім подіям буде надана належна правова оцінка. Винні понесуть передбачену законом відповідальність», – додається у повідомленні.

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«Єдиним нашим ворогом є Російська Федерація. Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та не перешкоджати військовослужбовцям та поліції виконувати свої законні обовʼязки. Також звертаємо увагу на правила дотримання громадянами комендантської години», – наголошує Львівський обласний ТЦК та СП.

Нагадаємо, ввечері 8 липня у Сихівському районі Львова стався конфлікт за участю працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і місцевих жителів.

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Теги: ТЦК мобілізація скандал Львів

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