У Львові затримано чоловіка, який влаштував стрілянину

Під час обшуку в автомобілі затриманого поліцейські виявили та вилучили помпову рушницю та набої до неї

Досудове розслідування триває

Поліцейські затримали зловмисника, який вчинив стрілянину у Львові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівської області.

«1 липня близько 23:30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у Львові на вулиці Шевченка невідомий з рушниці здійснив близько дев'яти пострілів у повітря, сів у авто Chrysler Grand Voyager та рушив у напрямку Яворова. Унаслідок події ніхто не постраждав, згодом надійшла інформація, що в селі Бірки водій цього ж авто погрожував дівчині зброєю», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили особу правопорушника, яким виявився 40-річний мешканець Запорізької області, колишній військовослужбовець.

За кілька годин правоохоронці розшукали чоловіка та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в автомобілі затриманого поліцейські виявили та вилучили помпову рушницю та набої до неї.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

До слова, у Миколаєві сталася стрілянина. Унаслідок цього двоє людей загинули. Слідчі, криміналісти та оперативники проводять розслідувальні дії для встановлення мотивів та всіх обставин події.