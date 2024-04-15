Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби

Кулеба в розмовах із західними партнерами висловлює згоду на всі умови, які дозволять захистити небо над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає реальною ситуацію, за якої системи Patriot у Польщі захищали б небо над заходом України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Зараз усе реально, але розглядаються різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території російських ракет або дронів», – зазначив Кулеба.

Він також зізнався, що у розмовах із західними партнерами висловлює згоду на всі умови, які дозволять захистити небо над Україною від російських атак.

«Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте», – розповів очільник МЗС.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке.

Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

До того ж, Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot.

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.