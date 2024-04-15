Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби
Під час переговорів із партнерами щодо посилення української ППО сторони розглядають різні варіанти
фото: polskieradio

Кулеба в розмовах із західними партнерами висловлює згоду на всі умови, які дозволять захистити небо над Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає реальною ситуацію, за якої системи Patriot у Польщі захищали б небо над заходом України. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Зараз усе реально, але розглядаються різні рішення. Насправді це захистило б країни НАТО від прильотів на їхні території російських ракет або дронів», – зазначив Кулеба.

Він також зізнався, що у розмовах із західними партнерами висловлює згоду на всі умови, які дозволять захистити небо над Україною від російських атак.

«Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам кажу: дорогі мої, що завгодно, хочете в оренду, давайте в оренду, хочете, щоб він прикривав ваш кордон, буде прикривати ваш кордон, але дайте», – розповів очільник МЗС.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке.

Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

До того ж, Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. 

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

Теги: Patriot Польща Дмитро Кулеба кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Демонстрації з технікою та блокади плануються у близько 400 місцях по всій території країни
Польські фермери анонсували сотні акцій по всій території країни
19 березня, 12:06
Більшість поляків розраховують придбати житло в Іспанії за 150 тис. євро
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
26 березня, 20:40
Кулеба зауважив, що питання передачі Україні винищувачів F-16 «дуже складне і заплутане»
Кулеба розповів, коли F-16 з'являться в небі України
27 березня, 21:18
Шмигаль під час візиту до Варшави зустрівся з польським прем'єром Дональдом Туском
Україна збирається підписати з Польщею безпекову угоду – Шмигаль
28 березня, 19:11
Співробітники ABW провели низку обшуків на тлі розслідування шпигунської діяльності на користь РФ
Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС
28 березня, 22:10
Українські військові успішно їм протидіють ворожим диверсантам
Російські диверсанти шукають слабкі місця в обороні на кордоні однієї з областей
24 березня, 23:20
Магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку теж зможуть перетнути український кордон
Уряд змінив правила для виїзду деяких студентів за кордон
2 квiтня, 17:02
Відновлено пропуск вантажівок на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська»
Польські фермери частково відновили пропуск вантажівок на одному з контрольних пунктів
6 квiтня, 01:11
Є чотири країни в Європі та Азії, які мають Patriot, що можуть бути негайно передані Україні
Україна знайшла 100 вільних Patriot у світі – Кулеба
10 квiтня, 23:38

Політика

Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби
Чи можуть системи Patriot у Польщі захищати небо України? Відповідь Кулеби
Кулеба відповів на заклик США припинити атаки на російські НПЗ
Кулеба відповів на заклик США припинити атаки на російські НПЗ
NYT: Ізраїль відмовився від удару у відповідь по Ірану
NYT: Ізраїль відмовився від удару у відповідь по Ірану
Ситуація на фронті важчає, а допомога Україні досі обмежена – Зеленський
Ситуація на фронті важчає, а допомога Україні досі обмежена – Зеленський
Палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні – конгресмен
Палата представників США цього тижня розгляне допомогу Україні – конгресмен
Зеленський відреагував на удар Ірану по Ізраїлю
Зеленський відреагував на удар Ірану по Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
67K
Поляки на квадроциклах незаконно перетнули кордон із Україною (фото, відео)
38K
Закон про мобілізацію: як можна буде оновити дані без візиту до ТЦК
19K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
18K
Командування ЗСУ розформовує 67-му бригаду «Правого сектора»
17K
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

Новини

Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24
Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Вчора, 06:36

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua