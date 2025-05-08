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Суд розгляне конфіскацію елітних автомобілів родини ексголови Харківського ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Суд розгляне конфіскацію елітних автомобілів родини ексголови Харківського ТЦК
На момент набуття активів підозрюваний обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП
фото ілюстративне з відкритих джерел

Протягом 2023-2024 років близькі особи посадовця придбали автомобілі BMW X6 та Toyota Camry Hybrid загальною вартістю 4,85 млн грн

У колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) було виявлено ознаки набуття необґрунтованих активів на 4,85 млн грн. Як передає «Главком», про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Так, НАЗК виявило активи під час проведення моніторингу способу життя посадовця та з урахуванням матеріалів Державного бюро розслідувань (ДБР).

Прокурори САП заявили позов до Вищого антикорупційного суду для визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави. 

Протягом 2023-2024 років близькі особи посадовця набули у приватну власність автомобілі BMW X6, 2023 р.в., та Toyota Camry Hybrid, 2022 р.в., загальною вартістю 4,85 млн грн. На момент набуття активів він обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів. 

У ДБР додали, що з метою недопущення відчуження підозрілих активів, суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно відповідачів у межах забезпечення позову. 

Нагадаємо, заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби, в результаті чого було завдано державі збитків на суму 4,8 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію та ДБР.

До слова, працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування стосовно начальника Черкаського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовця обвинувачують у навмисному сприянні уникненню військової служби окремими військовозобов’язаними, що призвело до зриву планів з мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

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Теги: корупція в Україні ТЦК

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