У Запоріжжі пролунали вибухи під час сигналу тривоги

Існувала загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області

Сьогодні, 4 квітня, у Запоріжжі пролунали вибухи. У регіоні було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Вибухи у Запоріжжі», – написав Федоров у Telegram.

Перед цим Федоров зазначив, що існує загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу

Нагадаємо, у ніч проти 4 квітня Росія атакувала Харків безпілотниками. Відомо про чотирьох загиблих, троє з них рятувальники. Щонайменше 12 людей травмовано

Триває 771-ша перша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.