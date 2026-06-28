Науковець пояснив, як Чорне море швидко відновилося після підриву Каховської ГЕС

Одеса, 9 червня 2023 року, за три дні після підриву росіянами Каховської ГЕС. Тонни сміття дісталися одеських пляжів

Морський біолог: Найбільшим ударом після руйнування Каховської ГЕС була брудна прісна вода

За рік після вибуху на Каховський ГЕС екосистема Чорного моря майже відновилася. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко.

«Коли у червні 2023 року підірвали Каховську ГЕС, перші наші думки: море зміниться надзвичайно сильно і потім буде довго відновлюватися. Та насправді найскладніші зміни зупинилися протягом двох-трьох місяців, потім був період поступового відновлення окремих компонентів, через рік ми ще бачили певні хронічні проблеми, але суттєвих змін в екосистемі не реєстрували. Отже, за рік після вибуху на Каховський ГЕС екосистема Чорного моря майже відновилася», – констатував Демченко.

За його словами, найбільшим ударом для моря була прісна вода, забруднена різними речовинами – як органічними, так і промисловими, що були вимиті з затоплених підприємств Херсонщини, складів з хімікатами. Тобто на море вплинули два шкідливі фактори водночас.

«У перші три-п'ять днів після аварії опріснення акваторій навіть біля Одеси було дуже значним: солоність води впала в три-п'ять разів – з 16-17 проміле до трьох.

Риби за такого погіршення екологічних умов можуть мігрувати. Що вони і зробили. Є певна кількість видів, які витримують зміну солоності, і для них опріснення акваторій не стало критичним», – пояснив біолог.

Водночас багато морських організмів, які просто не пристосовані до життя в прісній воді, загинули, уточнив науковець. Як приклад, він назвав мідії. Через підрив Каховсьої ГЕС їх загинуло понад три тисячі тонн у прибережній зоні.

Демченко підтвердив, що експертиза Інституту морської біології НАН України була використана як доказ у кримінальній справі про екоцид, влаштований Росією внаслідок підриву Каховської ГЕС.

«Інститут виконував роботи за дорученням Генеральної прокуратури: наші водолази відбирали зразки, і ми збирали в прибережній зоні факти щодо оцінки втрат біорізноманіття, під камери запаковували зразки мідії в спеціальні ємності», – розповів науковець.

Після катастрофи в Каховці з притоком великої маси прісної води з Дніпра дві третини мідій загинули фото надано Віктором Демченком

За його словами, експерти Інституту зосередилися саме на мідії, тому що це промисловий вид у Чорному морі, тож має певну ринкову вартість і тому піддається об'єктивному оцінюванню. Інші ж організми важко обліковувати, пояснив Демченко.

«Всі мігруючі види риб або ті, які живуть у товщі води, могли загинути, але в кримінальній справі довести це складно. У нас не було можливості відловлювати якийсь вид або збирати на великій площі загиблих риб та інші організми, які викидало на берег, і реєструвати їх. У будь-якому разі це не було б настільки об'єктивним доказом, як мідії», – наголосив біолог.

Водночас, за його словами, вчені Інституту досліджували й інші зміни в екосистемі. Зокрема, зміни стану планктону, інших ракоподібних на узбережжі. «Ми бачили, що одні організми загинули, а інші, навпаки, почали стрімко розмножуватися, тому що покращились їхні кормові умови. Наприклад, гамаруси (невеликий рачок родини бокоплавів – «Главком»), які харчуються відмерлими організмами на дні моря», – розповів Демченко.

Також, з його слів, почала відновлюватися популяція мідії. Водночас солоність води повернулася до норми приблизно за два місяці після підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2023 року окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, створивши таким чином нездоланну водну перепону на шляху планованого контрнаступу українських військ. Це була п’ята за розміром ГЕС в Україні та найбільша за площею мілководдя. Брутальної військової мети було досягнуто шляхом створення найбільшої в ХХІ ст. техногенної катастрофи у світі. Підрив спричинив масштабні затоплення територій.

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС Україна розпочала досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни.