У Карпатах загинув чоловік зі Львівщини

Рятувальники спільно з поліцейськими транспортували тіло загиблого з гори «Піп Іван»





У Карпатах виявили тіло загиблого мешканця Львівської області. Рятувальники разом із поліцейськими транспортували його з гори Піп Іван. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

21 травня у другій половині дня керівник туристичної групи звернувся до пошуково-рятувального поста «Піп Іван» (гірська пошуково-рятувальна частина «Явірник») з інформацією про виявлення тіла чоловіка без ознак життя неподалік вершини гори Піп Іван.

«На місце події оперативно виїхали рятувальники, і інформація про знахідку підтвердилася. Подальші дії проводили спільно з поліцією», – зазначили в ДСНС.

22 травня, після проведення всіх необхідних слідчих дій, рятувальники з Верховини разом із правоохоронцями транспортували тіло загиблого з важкодоступної місцевості до найближчого населеного пункту.

фото: ДСНС Франківщини

Загиблим виявився мешканець Львівської області, народжений у 1991 році. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

фото: ДСНС Франківщини

фото: ДСНС Франківщини

Раніше гори в черговий раз показали свою небезпеку: трагічний випадок, під час якого загинув киянин, стався на схилах гори Другий Жандарм, що у масиві Свидовець. Про це повідомляє «Главком», із посиланням на Головне управління ДСНС України в Закарпатській області.

Керівниця туристичної групи з шести осіб, які приїхали з різних регіонів України, звернулася за допомогою до рятувальників. З'ясувалося, що під час проходження маршруту в умовах поганої видимості та густого туману 60-річний турист з Києва зірвався зі снігового карнизу. Отримані травми виявилися смертельними, і чоловік загинув на місці.

Через обледенілі схили інші члени групи не змогли самостійно дістатися до загиблого та очікували прибуття рятувальників.