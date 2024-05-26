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Удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість загиблих зросла до 13

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Удар по «Епіцентру» в Харкові: кількість загиблих зросла до 13
Понад 16 годин тривала ліквідація пожежі в харківському «Епіцентрі», який потрапив під ворожий удар 25 травня
фото: ДСНС

На місці атаки триває пошуково-рятувальна операція

Кількість загиблих унаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету в Харкові 25 травня зросла до 13. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих, ще 43 людини травмовані. Безвісти зниклими вважають 16 осіб. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває.

Нині пожежа в «Епіцентрі» ліквідована. Рятувальники приборкували вогонь понад 16 годин.

Нагадаємо, що Росія в суботу, 25 травня, завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

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Теги: Харків війна обстріл ракетна атака

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