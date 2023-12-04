У Харкові стався зсув ґрунту під час ремонту на підземному газопроводі: є загиблі

Під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження

Сьогодні, 4 грудня, у Харкові під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув грунту, в результаті чого агинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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«Сьогодні під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув грунту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження.

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Повідомляється, що понад 30 рятувальників намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя.

Раніше повідомлялося, що 4 грудня, у приватному секторі Подільського району Києва вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік.

Нагадаємо, у Києві на території Солом'янського ландшафтного парку в ніч проти 14 жовтня стався зсув ґрунту, який призвів до часткового пошкодження однієї із пішохідних алей. Комунальні служби працюють на місці для безпеки відвідувачів.

Зазначається, що ймовірною причиною зсуву ґрунту є роботи, пов'язані із риттям котловану будівництва за адресою вул. Генерала Шаповала, 1-3 у Солом'янському районі столиці.