У Харкові стався зсув ґрунту під час ремонту на підземному газопроводі: є загиблі
Під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження
Сьогодні, 4 грудня, у Харкові під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув грунту, в результаті чого агинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
«Сьогодні під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув грунту», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981 та 1975 років народження.
Повідомляється, що понад 30 рятувальників намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя.
Раніше повідомлялося, що 4 грудня, у приватному секторі Подільського району Києва вибухнула граната. Унаслідок цього загинув чоловік.
Нагадаємо, у Києві на території Солом'янського ландшафтного парку в ніч проти 14 жовтня стався зсув ґрунту, який призвів до часткового пошкодження однієї із пішохідних алей. Комунальні служби працюють на місці для безпеки відвідувачів.
Зазначається, що ймовірною причиною зсуву ґрунту є роботи, пов'язані із риттям котловану будівництва за адресою вул. Генерала Шаповала, 1-3 у Солом'янському районі столиці.
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