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Зеленський прокоментував чутки про загрозу масованої російської атаки 20 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував чутки про загрозу масованої російської атаки 20 листопада
Очільник України зазначив, що інформаційне нагнітання та панічні повідомлення тільки допомагають Росії у війні
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, у 1001-й день повномасштабної війни Росія так само божевільна, як і в 1000-й день

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення низки посольств про «значну повітряну атаку» з боку Російської Федерації. Він назвав їх «інформаційним нагнітанням», яке допомагає Росії. Про це очільник України заявив у своєму вечірньому звернені.

Український лідер закликав громадян завжди звертати увагу на повітряну тривогу.

«У нас такий сусід – божевільний. Сьогодні, у 1001-й день повномасштабної війни, Росія так само божевільна, як і в 1000-й день, і 24 лютого. Інформаційне нагнітання, яке було сьогодні, якісь панічні повідомлення, які пересилали, – усе це тільки Росії ж і допомагає. Будь ласка, бережіть себе, допомагайте нашій армії і дбайте, зокрема, щоб ніхто не міг використати ваші емоції у своїх власних інтересах. А ми продовжуємо зміцнювати ППО», – наголосив він. 

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.

Згодом посольство Казахстану в Україні закликало своїх громадян залишити країну або покинути території, наближені до місць ведення активних бойових дій.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України відреагувало на тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні через нібито загрозу масованого удару РФ по Україні.

Зовнішньополітичне відомство зазначило, що перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз, які є «щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів».

До слова, керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються «хитати» панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів.

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Теги: росія війна обстріл посольство Володимир Зеленський президент

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