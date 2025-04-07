У Києві та низці областей повітряна тривога тривала майже пів години

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 08:04 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 08:30 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, в Оболонському районі столиці тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашнього ракетного обстрілу.

Як відомо, на світанку 6 квітня російські війська запустили по столиці ракети. Внаслідок чого у двох районах Києва виникли пожежі.