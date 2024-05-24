Масштабна повітряна тривога тривала пів години

В Україні було оголошено масштабну тривогу втретє за день

В Україні станом на 22:30 було оголошено масштабну тривогу через ракетну небезпеку. О 23:01 було оголошено відбій загрози.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» – повідомили Повітряні сили.

Карта тривог мала такий вигляд:

Сьогодні станом на 20:18 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 20:45 було оголошено відбій загрози.