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Масштабна повітряна тривога тривала пів години

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала пів години

В Україні було оголошено масштабну тривогу втретє за день

В Україні станом на 22:30 було оголошено масштабну тривогу через ракетну небезпеку. О 23:01 було оголошено відбій загрози. 

«Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!» – повідомили Повітряні сили.

Карта тривог мала такий вигляд: 

Масштабна повітряна тривога тривала пів години фото 1

Сьогодні станом на 20:18 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 20:45 було оголошено відбій загрози. 

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Теги: тривога

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