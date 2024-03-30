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У Києві та низці областей тривога тривала близько 15 хвилин

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві та низці областей тривога тривала близько 15 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам варто пройти в укриття

У Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

О 23:33 оголошено відбій для столиці, Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. У низці областей загроза зберігається.

Карта тривог має такий вигляд: 

У Києві та низці областей тривога тривала близько 15 хвилин фото 1

Мешканцям областей, де оголошено повітряну тривогу варто перебувати в укритті.

Нагадаємо, увечері 30 березня в Харкові пролунали вибухи. У місті внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Теги: тривога

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