Мобілізовані навчатимуться ножовому бою: навіщо це потрібно

На Чернігівщині навіть провели чемпіонат з ножового бою

На базі Оперативного командування «Північ» уперше запроваджується єдина система підготовки з ножового бою для мобілізованих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис ОК «Північ» у Facebook.

Як зазначають інструктори та офіцери з підготовки, ножовий бій – це, у першу чергу, складова фізичної підготовки, морально-психологічної та емоційної стійкості майбутнього військовослужбовця. Під час тренування у ножових боях можна навчитися, як діяти в траншеях, бліндажах, в урбанізованій місцевості, як зреагувати на близьку загрозу тощо.

Попередньо планується, що ножовий бій має стати елементом у розрізі тактичної та вогневої підготовки. Курс з ножового бою може бути впроваджено в програму базової загальновійськової підготовки.

Як зауважили в ОК «Північ», на Чернігівщині провели заняття з курсантами та чемпіонат з ножового бою серед інструкторів на першість оперативного командування. Захід символічно назвали «Нація незламних», у ньому взяли участь 12 військових винятково підрозділів «Півночі». За підсумками змагань визначили трьох кращих військовослужбовців: перше та третє місця взяли інструктори з навчального центру, друге – боєць з полку зв’язку.

Ці змагання – фінальний етап у підготовці інструкторів з ножового бою, які надалі будуть навчати та тренувати вже мобілізованих курсантів під час БЗВП, зазначили військові.

«Главком» повідомляв, шо на окупованих територіях мобілізацію перетворюють на елемент етнічних чисток: росіяни ведуть активний військовий облік, залучають до нього навіть школярів. Такий примусовий призов використовують для того, щоб позбутися українського населення.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі через те, що він отримав п’ять повісток, проте від мобілізації ухилився.