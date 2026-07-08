Дрони вдарили по одному з найсучасніших НПЗ Росії

Після атаки над підприємством здійнявся густий дим, а OSINT-пабліки повідомили про пожежу на території комплексу ТАНЕКО

У російському Нижньокамську (Республіка Татарстан) безпілотники, за попередніми даними, атакували нафтопереробний комплекс ТАНЕКО. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа, а над об'єктом здійнявся густий дим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на OSINT-пабліки.

За даними моніторингових каналів, під удар потрапив саме комплекс ТАНЕКО, який вважається одним із найсучасніших нафтопереробних заводів Росії. У мережі оприлюднили фото та відео, на яких видно дим над територією підприємства. Повідомляється, що пожежа після атаки продовжує вирувати.

ТАНЕКО є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Завод виробляє автомобільні бензини екологічного класу Євро-5, дизельне пальне Євро-5, авіаційний керосин, скраплені вуглеводневі гази, нафтовий кокс, бітуми, базові мастила та інші види нафтопродуктів.

OSINT-пабліки зазначають, що це вже не перша атака на підприємство. У червні по комплексу також завдавали ударів безпілотники.

Водночас цієї ж ночі вибухи пролунали й у Саратові. Там після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на території місцевого нафтопереробного заводу. Перші кадри нічної атаки почали поширювати профільні моніторингові канали.

За інформацією очевидців, під ударом у Саратові опинилося підприємство, що належить державній компанії «Роснєфть» та є одним із ключових нафтопереробних заводів Поволжя.