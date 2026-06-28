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Командира 154-ї бригади знайдено мертвим

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командира 154-ї бригади знайдено мертвим
Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, ознак насильства на тілі не виявлено

Командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова у неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя. Обставини смерті офіцера з’ясовуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Оперативне командування «Південь».

Як сказано у повідомленні, правоохоронні органи проводять першочергові слідчі дії, призначено службове розслідування. За попередньою інформацією, ознак насильства на тілі не виявлено. Остаточні висновки буде зроблено за результатами розслідування.

«Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу», – зазначили в Оперативному командуванні «Південь».

Крім того, у відомстві заявили, що всебічно сприяють роботі правоохоронних органів.

Командира 154-ї бригади знайдено мертвим фото 1

«Просимо представників медіа та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації й поставитися з повагою до приватності родини загиблого», – додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, на фронті в Україні 24 червня загинув колишній продюсер, фіксер і водій американського телеканалу ABC News Максим Осередчук.

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Теги: смерть розслідування полковник

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