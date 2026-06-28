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Поліція назвала причину смерті командира 154-ї бригади

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Поліція назвала причину смерті командира 154-ї бригади
Володимир Кононніков помер від вогнепального поранення
фото з відкритих джерел

Володимира Кононнікова знайшли мертвим із вогнепальним пораненням

Командир 154-ї окремої механізованої бригади полковник Володимир Кононніков помер від вогнепального поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Запорізької області.

«На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням», – ідеться у повідомленні правоохоронців.

Поліція не називає імені померлого, але раніше Оперативне командування «Південь» повідомило, що 28 червня було знайдено тіло командира 154-ї окремої механізованої бригади Володимира Кононнікова та, за попередніми даними, «ознак насильства не виявлено».

Правоохоронці подію кваліфікували за с статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«Поліцейські здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону», – зазначили в поліції Запорізької області.

Нагадаємо, командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова у неділю, 28 червня, було виявлено без ознак життя.

Також на фронті в Україні 24 червня загинув колишній продюсер, фіксер і водій американського телеканалу ABC News Максим Осередчук.

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Теги: поранення полковник фронт

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