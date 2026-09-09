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У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі
На місці влучання виникла пожежа
фото: ДСНС Миколаївщини

Обійшлося без постраждалих

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Миколаєва. ДСНС показала фото наслідків, передає «Главком».

Під ударом опинилися відділення пошти та складські приміщення, де зберігалися овочі. На місці влучання виникла пожежа.

У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 1
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 2
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 3
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 4
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 5
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 6
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 7
У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі фото 8

Рятувальники наголосили, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 9 вересня у Миколаєві загинула 70-річна жінка, ще четверо людей, серед яких 15-річна дитина, дістали поранення через російську атаку. Для удару окупанти застосували ударні безпілотники, балістичні ракети, ракети «Бандероль» та керовані авіабомби.

До слова, торговельний центр Metro у Миколаєві тимчасово призупинив роботу після влучання російського безпілотника. Наразі фахівці оцінюють пошкодження будівлі та можливості її відновлення.

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Теги: ДСНС Миколаїв

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