У Миколаєві росіяни атакували відділення пошти та склади, де зберігалися овочі

Обійшлося без постраждалих

Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Миколаєва. ДСНС показала фото наслідків, передає «Главком».

Під ударом опинилися відділення пошти та складські приміщення, де зберігалися овочі. На місці влучання виникла пожежа.

Рятувальники наголосили, що обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 9 вересня у Миколаєві загинула 70-річна жінка, ще четверо людей, серед яких 15-річна дитина, дістали поранення через російську атаку. Для удару окупанти застосували ударні безпілотники, балістичні ракети, ракети «Бандероль» та керовані авіабомби.

До слова, торговельний центр Metro у Миколаєві тимчасово призупинив роботу після влучання російського безпілотника. Наразі фахівці оцінюють пошкодження будівлі та можливості її відновлення.