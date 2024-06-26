У прикордонній зоні на Закарпатті починають діяти додаткові обмеження

Додаткові обмеження діятимуть в межах восьми територіальних громад Ужгородського району

З метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України.

Додаткові обмеження діятимуть в межах:

Ставненської;

Костринської;

Великоберезнянської;

Дубриницько-Малоберезнянської;

Оноківської;

Холмківської;

Сюртівської;

Чопської територіальних громад Ужгородського району.

У прикордонній смузі в межах району заборонено:

перебування осіб й провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб й транспортних

засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону та рух ними у темний час доби (з 22:00 до 05:00).

зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянкам. Винятком є технічні несправності;

перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення;

використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.