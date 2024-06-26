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У прикордонній зоні на Закарпатті починають діяти додаткові обмеження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У прикордонній зоні на Закарпатті починають діяти додаткові обмеження
Заборонена зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянкам
фото: пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби

Додаткові обмеження діятимуть в межах восьми територіальних громад Ужгородського району

З метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби (ДПСУ) України.

Додаткові обмеження діятимуть в межах:

  • Ставненської;
  • Костринської;
  • Великоберезнянської;
  • Дубриницько-Малоберезнянської;
  • Оноківської;
  • Холмківської;
  • Сюртівської;
  • Чопської територіальних громад Ужгородського району.

У прикордонній смузі в межах району заборонено:

  • перебування осіб й провадження робіт поза межами населених пунктів, перебування осіб й транспортних
  • засобів на дорогах, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону та рух ними у темний час доби (з 22:00 до 05:00).
  • зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг поза встановленими автомобільними стоянкам. Винятком є технічні несправності;
  • перевезення у транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;
  • використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та на транспортних засобах спеціалізованого призначення;
  • використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області.

Читайте також: Перетин кордону за допомогою «Резерв+»: ДПСУ повідомила про зміни в законодавстві 
Теги: Себастьян Корда кордон Закарпаття

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