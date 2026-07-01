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Теракт в Оленівці: Лубінець розповів, скільки військових лишаються в полоні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Теракт в Оленівці: Лубінець розповів, скільки військових лишаються в полоні
Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди четвертої річниці на посаді
скриншот відео

Лубінець обговорив із російською омбудсменкою питання моніторингу місць утримання українських військовополонених

У російському полоні досі лишаються 46 українських військовополонених, які були поранені під час теракту в Оленівці у липні 2022 року. Як інформує «Главком» із посиланням на «Укрінформ», про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди четвертої річниці на посаді.

«26 червня я окремо з Лантратовою (російською омбудсменкою – «Главком») порушив питання щодо наших військовополонених, які пройшли Оленівку. У ніч з 28 на 29 липня в Оленівці, на мій погляд, росіяни свідомо підготували і скоїли публічну страту українських військовополонених окремої категорії. Вони всі були оборонцями Маріуполя, представники бригади Національної гвардії «Азов». Росіяни опублікували список 130 військовополонених, які були поранені. З цього числа на території РФ ще перебувають 46 українських військовополонених», – повідомив Лубінець.

Омбудсмен додав, що 26 червня публічно передав лист Лантратовій від спільноти родин Оленівки. У ньому посадовець попросив зробити все, щоб 46 нашох військовополонених, які були поранені в Оленівці, терміново повернулися додому, оскільки всі вони належать до категорії важкопоранених, важкохворих і тих, хто в полоні з 2022 року.

Крім того, під час перемовин із російською уповноваженою порушувалися питання моніторингу місць утримання українських військовополонених.

«Лантратовій я передав список установ, які попросив відвідати в першу чергу. 26 червня вона офіційно мене поінформувала, що розпочинає моніторинги місць утримання українських військовополонених. Ба більше, ми домовилися, що будемо робити моніторинги й фіксувати їх у спілкуванні. Йдеться про фото й відео, якими за можливістю будемо обмінюватися», – пояснив Лубінецт.

За його словами, порушувалися і питання про кардинальну зміну умов утримання українських військовополонених. Лубінець нагадав, що українська сторона офіційно зафіксувала 694 види катувань, які росіяни застосовують до українських військовополонених і цивільних заручників.

Окремо сторони говорили про передачу листівок і пакунків. Лубінець запропонував Лантратовій започаткувати практику телефонних дзвінків, щоб кожен військовополонений міг подзвонити своїм рідним і близьким та поспілкуватися не менш, ніж три хвилини.

Нагадаємо, на території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону, яким російська сторона повинна була забезпечити нормальні умови утримання й безпеку. Натомість росіяни влаштували теракт.

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За пару днів до цього, до підготовленого тюремного барака, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров'ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених.

Росіяни звинуватили в обстрілі Україну, але ні незалежних, ні українських експертів на територію колонії не допустили. Місія ООН з пошуку фактів стосовно подій в Оленівці, на чолі з генералом Карлосом дос Сантуш Крузом проіснувала до січня 2023 року, після чого була розпущена. Україна наполягає на продовженні розслідування.

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Теги: Лубінець полон обмін полоненими теракт

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