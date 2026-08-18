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Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки РФ на Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Повітряні сили розкрили наслідки нічної атаки РФ на Україну
На Чернігівщині виникли пожежі через атаку РФ
фото: ДСНС Чернігівщини

Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях

У ніч на 18 серпня Росія атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 18 серпня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 18 серпня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала місто Ізюм. Пʼятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик, постраждали внаслідок ворожого удару.

Також зранку 18 серпня російські війська атакували Київську область дронами, є влучання у Броварському районі. На трьох локаціях спалахнули пожежі.

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Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

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