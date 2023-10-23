Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі знову неспокійно, лунають вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Севастополі знову неспокійно, лунають вибухи
Останнім часом у тимчасово окупованому Криму часто лунають вибухи
фото ілюстративне

Представники окупаційної «адміністрації» чергову «бавовну» поки ніяк не коментують

Сьогодні, 23 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунав вибух. Про це повідомляє «Крим Реалії».

Інформація про вибух у місті з'явилася близько 14:55. «У Севастополі пролунав вибух, повідомляє наш кореспондент», – йдеться у публікації.

Подробиць про інцидент, і що спричинило вибух – поки немає. Представники окупаційної «адміністрації» чергову «бавовну» поки ніяк не коментують.

Також про вибухи пише місцевий телеграм-канал «Кримський вітер». «Що там у Севастополі все бахає та бахає?», –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо,  неділю ввечері в Севастополі, що в тимчасово окуповану Криму, прогриміли вибухи. Росіяни заявили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», вибух стався в районі Козачої бухти.

Теги: вибух росіяни Крим Севастополь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок
Росіяни перекидають додаткові сили під Авдіївку – ISW
Сьогодні, 02:25
В цьому прапорі громадянин РФ побачив пропаганду ЛГБТ
Пропаганда ЛГБТ? Росіянин поскаржився поліції через прапор команди дитсадка «Райдуга»
Вчора, 10:57
Магомед Мусаєв
The Washington Post: Російський бізнесмен Мусаєв заявив про придбання Forbes
21 жовтня, 14:39
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії назвав умову припинення постачання зброї для України
8 жовтня, 16:42
Росіяни розробляють проєкт, який має запроваджувати спеціальний скоринг-код, що формуватиме соціальний рейтинг людини
Росія вкрала в Китаю ідею, як контролювати кожен крок громадян
5 жовтня, 09:38
Ліквідація командувача російського флоту стала першим випадок з часів Російсько-японської війни
Загибель командувача Чорноморським флотом РФ: цікаві історичні паралелі
26 вересня, 13:16
У соцмережах з'явилися фото, на яких зображено машину з написом «Я русская»
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский»
26 вересня, 07:08
Росіяни купуватимуть квитки за новими правилами
Росія посилено шпигуватиме за громадянами, які купують авіаквитки
25 вересня, 10:39
Наслідки ракетного обстрілу по центру Кременчука 22 вересня 2023 року
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла
24 вересня, 22:14

Події в Україні

Сирський ухвалив нові рішення щодо оборони на Куп'янському напрямку
Сирський ухвалив нові рішення щодо оборони на Куп'янському напрямку
У Севастополі знову неспокійно, лунають вибухи
У Севастополі знову неспокійно, лунають вибухи
Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
Нове відео ракетного удару по терміналу «Нової пошти»
Окупанти розстріляли на Чернігівщині трьох братів: один чудом вибрався із могили
Окупанти розстріляли на Чернігівщині трьох братів: один чудом вибрався із могили
Авіація РФ скидає в Чорне море невідомі об’єкти – ЗСУ
Авіація РФ скидає в Чорне море невідомі об’єкти – ЗСУ
Росіяни намагаються перерізати дорогу до Авдіївки
Росіяни намагаються перерізати дорогу до Авдіївки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Три країни готові платити українцям за повернення додому
9262
Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну
5137
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4441
Окупанти будують підземні міста під Токмаком: у чому їхня особливість
3684
Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)
3016
Нові російські дрони атакували Київщину

Новини

Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Сьогодні, 13:06
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту