У Севастополі знову неспокійно, лунають вибухи

Останнім часом у тимчасово окупованому Криму часто лунають вибухи

Представники окупаційної «адміністрації» чергову «бавовну» поки ніяк не коментують

Сьогодні, 23 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунав вибух. Про це повідомляє «Крим Реалії».

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Інформація про вибух у місті з'явилася близько 14:55. «У Севастополі пролунав вибух, повідомляє наш кореспондент», – йдеться у публікації.

Подробиць про інцидент, і що спричинило вибух – поки немає. Представники окупаційної «адміністрації» чергову «бавовну» поки ніяк не коментують.

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Також про вибухи пише місцевий телеграм-канал «Кримський вітер». «Що там у Севастополі все бахає та бахає?», –йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, неділю ввечері в Севастополі, що в тимчасово окуповану Криму, прогриміли вибухи. Росіяни заявили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», вибух стався в районі Козачої бухти.