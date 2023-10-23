У Севастополі знову неспокійно, лунають вибухи
Представники окупаційної «адміністрації» чергову «бавовну» поки ніяк не коментують
Сьогодні, 23 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунав вибух. Про це повідомляє «Крим Реалії».
Інформація про вибух у місті з'явилася близько 14:55. «У Севастополі пролунав вибух, повідомляє наш кореспондент», – йдеться у публікації.
Подробиць про інцидент, і що спричинило вибух – поки немає. Представники окупаційної «адміністрації» чергову «бавовну» поки ніяк не коментують.
Також про вибухи пише місцевий телеграм-канал «Кримський вітер». «Що там у Севастополі все бахає та бахає?», –йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, неділю ввечері в Севастополі, що в тимчасово окуповану Криму, прогриміли вибухи. Росіяни заявили, що спрацювали сили протиповітряної оборони. За даними Telegram-каналу «Крымский ветер», вибух стався в районі Козачої бухти.
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