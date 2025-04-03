Віддана волонтерка, колишня вихователька. Історії жінок, які загинули внаслідок обстрілу Кривого Рогу

Через російський ракетний удар загинули четверо людей, 17 – зазнали поранень

Внаслідок російської ракетної атаки ввечері 2 квітня загинули четверо людей. Серед загиблих – двоє працівниць автомийки, Яна Курто та Інна Вінцковська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СВОЇ. Кривий Ріг.

фото: Facebook/СВОЇ. Кривий Ріг

Яна Курто разом з волонтерами допомагала шукати рідних загиблого військового. Вона збирала на лікування мамі, яку збила автівка у 2023 році, і після смерті матері важко переживала втрату близької людини.

фото: Facebook/СВОЇ. Кривий Ріг

Інна Вінцковська любила дітей, до війни працювала вихователькою. Її донька планувала приїхати з Польщі до України, аби родина зібралася разом на Великдень. «Вона в 15:30 написала мені, що все добре, а через пів години її не стало», – згадує донька Інни Поліна.

Також у Кривому Розі зросла кількість поранених через ракетну атаку. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, наразі відомо про 17 поранених. 11 з них перебувають у лікарнях, серед них – дитина. Один з поранених – у тяжкому стані.

Нагадаємо, напередодні, 2 квітня, ввечері, російські агресори завдали удару по підприємству цивільної інфраструктури Кривого Рогу балістичною ракетою. Раніше було відомо про 14 поранених.

На обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що припинити такі атаки можна лише достатнім тиском на державу-агресора: «На російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів – від Америки, від Європи, від інших у світі. Нас усіх відділяє щонайменше від повного й безумовного припинення ударів лише відсутність згоди Росії припиняти війну. Тільки тиск світу може забезпечити таку згоду».