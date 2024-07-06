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У Сумах пролунали вибухи: в місті зникло світло та водопостачання

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Сумах пролунали вибухи: в місті зникло світло та водопостачання
Ворог атакує Суми безпілотниками
фото ілюстративне

Перші вибухи у місті пролунали після опівночі

У ніч проти 6 липня у Сумах тричі було чути звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Перші вибухи пролунали після опівночі. Згодом у місті пролунала повторна серія вибухів, після якої у місті частково зникло електропостачання.

Також у Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу. У місто тимчасово припинена подача води, повідомили у Міськводоканалі. 

Нагадаємо, у Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Водночас ТЕЦ працює в штатному режимі, повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

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Теги: Суми вибух

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