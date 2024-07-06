У Сумах пролунали вибухи: в місті зникло світло та водопостачання
Перші вибухи у місті пролунали після опівночі
У ніч проти 6 липня у Сумах тричі було чути звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».
Повітряні сили повідомляли про загрозу «шахедів» для Сум.
Перші вибухи пролунали після опівночі. Згодом у місті пролунала повторна серія вибухів, після якої у місті частково зникло електропостачання.
Також у Сумах знеструмлені всі об'єкти водоканалу. У місто тимчасово припинена подача води, повідомили у Міськводоканалі.
Нагадаємо, у Сумах в районі вулиці Привокзальна було зафіксовано опади невизначеного характеру. Водночас ТЕЦ працює в штатному режимі, повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.
Коментарі — 0