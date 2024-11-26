Графіки відключення світла на 27 листопада: «Укренерго» оновило дані

Відключення світла пов'язані з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Для кожної групи побутових споживачів відключення світла застосовуватимуться до чотирьох годин

«Укренерго» оновило інформацію про відключення світла 27 листопада. Так, обмеження діятимуть як для побутових споживачів, так і для промисловості й бізнесу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Коли не буде світла 27 листопада:

8:00 – 19:00 – одна черга відключень для побутових споживачів;

7:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Згідно з повідомленням «Укренерго», для кожної групи побутових споживачів відключення світла застосовуватимуться до чотирьох годин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що відключення світла 27 листопада діятимуть починаючи з 7:00 до 20:00. Буде застосована одна черга відключень.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Зазначимо, сьогодні, 26 листопада, в Україні графіки відключень діятимуть з 7:00 до 21:00.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку 17 листопада. Тоді постраждала енергетична інфраструктура України.